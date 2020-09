Le président de l'Open VLD est en quarantaine et poursuit sa mission par vidéo conférence.

Comme si la formation du gouvernement fédéral n'était déjà pas assez dantesque comme ça, l'Open VLD a annoncé que son président, Egbert Lachaert, a été testé positif au Covid-19. Il reste en quarantaine et poursuit sa mission par vidéoconférence. En duo avec Conner Rousseau (SP.A), il doit déblayer le terrain pour céder la main à un formateur, au plus tard d'ici vendredi.

Le libéral flamand a été testé ce mardi matin et a appris cet après-midi qu'il était positif. Il entame immédiatement sa quarantaine, mais la plupart des négociateurs, avec lesquels il a été en contact, devront sans doute eux aussi se faire tester.

En guise de clin d'oeil, le journaliste Ivan De Vadder souligne que ce peut être l'occasion pour les négociateurs de la coalition Vivaldi de se mettre ensemble en quarantaine pour finaliser enfin la majorité fédérale. Plus sérieusement; les préformateurs Egbert Lachaert et Conner Rousseau devaient être reçus en audience au palais vendredi: il se pourrait que cela doive se faire par vidéoconférence.

Temporairement, c'est Alexander De Croo qui prend la présidence du parti.

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert heeft zich vanmorgen 8 september laten testen op het coronavirus en heeft deze namiddag vernomen dat hij positief is.

Hij gaat onmiddellijk 14 dagen in quarantaine. — ivan de vadder (@vadderiVRT) September 8, 2020

de coronabesmetting van @egbertlachaert biedt misschien een unieke kans: alle onderhandelende politici (die zich toch zullen moeten laten testen) kunnen nu samen in een aksteel in quarantaine gaan en een regering vormen..... — ivan de vadder (@vadderiVRT) September 8, 2020

