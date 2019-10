Il est difficile de surestimer les élections présidentielles des partis, même si généralement, elles ne promettent pas grand-chose de bon pour les partis concernés - ni pour la société démocratique.

Dans la démocratie parlementaire que la Belgique prétend être, d'importantes élections se tiendront dans les prochains jours : celles des présidents de partis. Elles sont plus cruciales que les élections communales, de district et provinciales et que les élections régionales, fédérales et européennes. Parce que dans ce pays, tout commence et finit avec les présidents des partis qui sont les araignées de la toile politique.

...