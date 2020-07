A partir de ce samedi, le port du masque buccal sera également obligatoire dans l'espace public des agences bancaires, prévient vendredi Febeflin, la fédération du secteur financier.

Désormais, les clients qui se présentent dans leur agence bancaire devront donc également porter un masque, en tous les cas dans l'espace public, comme celui où sont placés les automates et distributeurs de billets. La distance physique (1,5 mètre entre les clients) reste en outre de mise, tout comme une bonne hygiène des mains. Vu que certaines agences n'acceptent les clients que sur rendez-vous, Febelfin les invite à vérifier d'abord auprès de leur institution (sur le site web ou par téléphone) la meilleure façon de procéder. La banque numérique reste, elle, accessible à tout moment et les institutions bancaires sont également disponibles par téléphone et par chat pour répondre aux questions de leurs clients.