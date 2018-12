Le point sur la manifestation des gilets jaunes à Bruxelles

De nombreuses arrestations ont eu lieu avant la mobilisation dans les gares, rue de la Loi et au square Ambiorix.

Des gilets jaunes sont arrivés vers 11H00 par le parc du Cinquantenaire et se sont retrouvés confrontés à un premier barrage policier à l'entrée de la petite rue de la Loi, qui les a empêchés de rallier le rond-point Schuman. Après quelques tentatives de négociation infructueuses qui se sont soldées par un renfort des rangs policiers, les participants ont fait le tour par l'arrière de ce centre névralgique des institutions européennes et sont montés par la rue de la Loi jusqu'à la petite ceinture.

Quelques affrontements sur la petite ceinture

Dans le même temps, quelques affrontements ont eu lieu rue Montoyer. Ce second groupe a essayé sans succès de descendre vers le rond-point Schuman et s'est finalement rassemblé au carrefour Trône sur la petite ceinture.

Les deux groupes se sont alors rejoints. Il ont bloqué la circulation sur la petite ceinture entre les carrefours Trône et Art-Loi. Les policiers ont dès lors commencé à avancer leurs rangs. Les deux groupes ont été encadrés distinctement par des policiers à pied et au moins 5 autopompes. Des pavés et de la peinture ont été lancés en direction du barrage de la rue Ducale.

La police réplique, des manifestants arrêtés

Les policiers ont alors répliqué avec de l'eau et des gaz. Les personnes désireuses de quitter la manifestation ont été autorisées à le faire contre un fichage de leurs identités. Certains d'entre eux ont fait valoir qu'ils n'étaient pas en accord avec les casseurs. La police a resserré progressivement les rangs. Des manifestants ont reporté des coups durant ces avancées. Les personnes mobilisées ont été arrêtées une à une, mises au sol en rang puis montées dans les différents cars de police.

Une partie du groupe situé vers Arts-Loi a réussi à s'échapper pour rejoindre par la petite ceinture le boulevard Botanique, le haut de la rue Neuve et le boulevard Albert II. De la casse a été reportée. Une partie a été dispersée et une autre arrêtée.

De nombreux manifestants se sont plaints de la répression policière qui a porté entrave selon eux à leur droit de manifester. Le déploiement policier était en effet massif et la police a rapidement coupé court à leur mobilisation.