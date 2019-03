Le plan cafétéria gagne en popularité

Le plan cafétéria, qui permet aux employés de convertir une partie de leur rémunération en un avantage en nature, ne cesse de gagner en popularité. Un peu plus de 19.000 travailleurs ont souscrit à un tel plan l'année dernière, selon des chiffres du prestataire de service de ressources humaines SD Worx dont font écho samedi l'Echo et De Tijd. Ce nombre est deux fois plus élevé qu'en 2017 et trois fois plus qu'en 2015.