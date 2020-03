Le nombre de cas de coronavirus va continuer à progresser. C'est sûr. Ce qui est sûr aussi c'est que nous devons avoir confiance. Dans nos politiques, nos experts, notre personnel soignant. Et surtout en nous et dans l'autre. Impérativement.

Le moment est historique. Les mesures prises le sont également. Fermer les écoles, les bars et les restaurants. Annuler les manifestations culturelles, sportives et folkloriques. Limiter nos déplacements et les rassemblements de personnes. Oui, tout cela restreint notre liberté, nous prive de loisirs, impacte fondamentalement notre économie, déboussole nos enfants. Mais, ce traitement de choc, tous autant que nous sommes nous devons le suivre. Et faire confiance.

Faire confiance aux responsables politiques . Car même si une certaine cacophine a pu transparaître de la longueur de la réunion du comité de sécurité, Sophie Wilmès, Première ministre en affaires courantes, a été claire. C'est par son gouvernement -fut-il minoritaire et en affaires courantes- que les décisions seront prises. Le message est désormais sans équivoque. Il y a un capitaine à bord. C'est lui qui donne le cap.

Faisons confiance aux experts. Lavez-vous les mains. Evitez les contacts physiques. Télétravaillez, répètent les épidémiologistes à l'envi. Car c'est toujours la meilleure manière de limiter la propagation. Et c'est bien là la priorité: éviter que le virus ne s'étende et ne rende la pandémie incontrôlable. Ces experts ont les cartes en mains.

Faisons confiance au corps médical. La priorisation des cas est de leur ressort, comme l'accès aux soins. Ne nous improvisons pas grand planificateur hospitalier.

Faisons-nous confiance les uns les autres. Non, nous ne manquerons ni de pâtes, ni de riz. Non, l'eau n'est pas contaminée. Ne nous ruons pas sur ce dont notre voisin pourrait avoir besoin.

Cette crise sanitaire majeure va tester notre capacité à accorder notre confiance à l'autre. Car c'est la méfiance qui nous rend vulnérables et fragiles. Ce dont nous n'avons absolument pas besoin. Car rappelons, le pic de l'épidémie est devant nous. Pas derrière.

