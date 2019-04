Cédric Frère ne sera pas reconduit dans ses fonctions de régent lors de l'Assemblée générale de la Banque Nationale le mois prochain, a appris notre confrère de Knack. Sa nomination au poste de régent il y a un an avait créé la polémique.

Cédric Frère ne sera bientôt plus régent à la Banque Nationale. Cette nouvelle a été confirmée à Knack par un porte-parole du ministre des Finances Alexander De Croo. Cédric est le fils de Gérald et le petit-fils de feu Albert Frère, homme le plus riche de Belgique en son temps et dirigeant de GBL. Lorsque Cédric Frère a succédé à son père à la Banque Nationale en mai dernier, sa nomination a déclenché une rare vague d'indignation dans le monde financier et économique. Cédric est le troisième membre de la famille Frère à occuper le poste de régent.

