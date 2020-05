Le Sénat se prononce ce vendredi sur la candidature de l'ancienne coprésidente d'Ecolo à la Cour constitutionnelle. Un nouveau vote négatif est attendu. Pour des raisons liées à ses origines, dit Ecolo. L'argument est trop facile, répondent ses détracteurs.

Retour à la case départ. Ce vendredi matin à 11h, le Sénat doit se prononcer la candidature de Zakia Khattabi, ancienne coprésidente d'Ecolo, à la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays. L'issue du vote est certes incertaine, mais il semble bien qu'un refus de sa nomination soit l'issue la plus probable.

La précédente candidature de Zakia Khattabi, fin de l'année dernière, avait suscité un tollé, particulièrement en Flandre où la N-VA avait mené une campagne contre son côté "activiste", estimant son profil trop engagé pour une telle fonction. Ladite campagne, remplie d'attaques ad hominem, avait mené à de fortes tensions et un vote négatif au début janvier. Outré, Ecolo avait décidé ensuite de maintenir sa candidature.

"Le poste de juge à la Cour revient à notre famille politique et Ecolo a démocratiquement choisi Zakia Khattabi, a rappelé ce vendredi matin Barbara Trachte (Ecolo, interrogée par LN24. Elle est clairement victime de ses origines." Les accusations de racisme et de sexisme se sont multipliées suite au rejet initial de sa candidature. Si Ecolo a maintenu sa candisature, c'est aussi pour une question de principe, afin de ne pas céder à ces attaques déplacées. En retour, de nombreuses voix rejettent l'argument jugé facile et rappelle que la candidature de Yasmine Kherbache (SP.A, ancienne chef de cabinet de Johan Vande Lanotte, notamment), n'avait posé aucun problème.

Toujours sur LN24, la présidente du Sénat, Sabine Laruelle (MR), a quant à elle insisté sur le fait que "les juges de la Cour Constitutionnelle doivent être au-dessus de la mêlée". Cela est évidemment de mauvaise augure pour le vote. Les libéraux, sur fond de tensions croissantes avec Ecolo, ont pris leurs distances avec cette candidature, ce qui ne laisse guère de doute sur une nouvelle issue négative. En affirmant que ces juges doivent être "au-dessus de la mêlée", Sabine Laruelle évoque aussi le fait qu'un débat avait eu lieu suite au vote de janvier sr la nécessité de revoir le mode de nomination, aujourd'hui beaucoup trop politisée.

