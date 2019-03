Le MR ne veut pas sortir l'institutionnel du frigo

"Nous préconisons un stop institutionnel. Il faut d'abord veiller à la bonne mise en oeuvre de la 6e réforme de l'Etat. Nous sommes les garants de la stabilité du pays, et nous l'avons démontré durant toute la législature. Le MR a mis le communautaire au frigo, il ne souhaite pas l'en ressortir", a souligné M. Clarinval.

La priorité des libéraux francophones va au développement économique, social et environnemental, a-t-il précisé.

L'incertitude demeure sur la façon dont la législature s'achèvera. Le Premier ministre démissionnaire Charles Michel a entamé des discussions avec les présidents de la Chambre et du Sénat, Siegfried Bracke et Jacques Brotchi, pour voir comment ils envisagent la fin des travaux parlementaires.

Traditionnellement, c'est vote d'une liste d'articles de la Constitution à réviser sous la législature suivante qui entraîne la dissolution du parlement et la convocation d'élections dans les 40 jours. Mais les choses pourraient se passer différemment cette fois-ci, puiqu'il n'y a plus de majorité au parlement et que le gouvernement est en affaires courantes.