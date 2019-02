Le MR cosignera la loi Climat

"Le MR accueille favorablement ce texte et souhaite participer activement au débat à son sujet au Parlement fédéral" où il fera part de ses "différentes propositions" en matière climatique, a commenté le président du MR, Olivier Chastel.

Selon ce dernier, "les programmes électoraux du MR mettront bientôt en avant des recommandations ambitieuses en matière énergétique, climatique et pour améliorer la mobilité".

Pour répondre à l'urgence climatique, une dizaine de professeurs d'université et de chercheurs spécialisés en droit constitutionnel et de l'environnement ont planché sur une "loi spéciale climat" prête à l'emploi qu'ils ont présentée en fin de semaine dernière. Leur proposition revoit non seulement les objectifs belges à la hausse mais consacre également les principes de justice sociale et d'intégrité.

Côté francophone, Ecolo, le PS, le cdH et DéFI ont déjà annoncé leur soutien au texte.