Le soutien de la famille royale à la population se voulait original, il est reçu de façon... mitigée, détournements à la clé.

De l'art de communiquer en temps de crise. Ce week-end, le palais royal a publié sur les réseaux sociaux un message sympathique de soutien à la population belge, contrainte de rester confinée jusqu'au 19 avril, au mieux, et probablement encore jusqu'au 3 mai. Réunis sur la pelouse du château de Laeken, les membres de la famille saluent les Belges avec ce message : "Courage Samen Sterk".

En plein confinement, la vue de cette famille royale disposant d'un espace vital... démesuré n'a pas manqué de susciter quelques ironies. Roberto Salvador, un graphiste détournant régulièrement des images sur Twitter a moqué la communication du palais avec cet autre slogan : "Bonne merde dans vos 20 mètres carrés."

Un message de la famille royale 🤴👸: pic.twitter.com/3XkAbkSQqL — Roberto Salvador (@design_bastard) April 5, 2020

L'écrivain Thomas Gunzig, caustique chroniqeur de l'actualité, s'amuse en parlant de "la plus mauvaise campagne de communication de l'univers".

Et tandis que le journaliste Martin Buxant se demande si un drone a survolé le palais royal pour l'occasion - ce qui est interdit -, le secrétaire général de la FGTB, Robert Verteneueil, constate en réponse, avec un sourire : "Je vois surtout que le Palais utilise le slogan de la FGTB mais bon je ne demanderai pas de droits d'auteur." Pas certain que tout cela ait été l'effet voulu.

Rassurez-moi: ça n’a pas été pris avec un drone.... On nous a toujours dit qu’on ne pouvait pas survoler le Palais royal... 👑✈️ pic.twitter.com/HdSaLYZRXn — Martin Buxant (@Le_Bux) April 6, 2020

De l'art de communiquer en temps de crise. Ce week-end, le palais royal a publié sur les réseaux sociaux un message sympathique de soutien à la population belge, contrainte de rester confinée jusqu'au 19 avril, au mieux, et probablement encore jusqu'au 3 mai. Réunis sur la pelouse du château de Laeken, les membres de la famille saluent les Belges avec ce message : "Courage Samen Sterk".En plein confinement, la vue de cette famille royale disposant d'un espace vital... démesuré n'a pas manqué de susciter quelques ironies. Roberto Salvador, un graphiste détournant régulièrement des images sur Twitter a moqué la communication du palais avec cet autre slogan : "Bonne merde dans vos 20 mètres carrés."L'écrivain Thomas Gunzig, caustique chroniqeur de l'actualité, s'amuse en parlant de "la plus mauvaise campagne de communication de l'univers".Et tandis que le journaliste Martin Buxant se demande si un drone a survolé le palais royal pour l'occasion - ce qui est interdit -, le secrétaire général de la FGTB, Robert Verteneueil, constate en réponse, avec un sourire : "Je vois surtout que le Palais utilise le slogan de la FGTB mais bon je ne demanderai pas de droits d'auteur." Pas certain que tout cela ait été l'effet voulu.