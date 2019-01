"Le jobsdeal du gouvernement fédéral ne tient pas compte des remarques des Régions"

Le projet de loi sur le "Jobsdeal" du gouvernement fédéral n'a intégré aucune des vingt remarques formulées par la Région bruxelloise, et le gouvernement ne s'est pas concerté avec les entités régionales, contrairement aux annonces initiales, pas plus qu'avec les interlocuteurs sociaux, a déploré mardi le ministre bruxellois de l'Economie, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Didier Gosuin.