"Le harcèlement, la peste scolaire"

Récemment encore, un garçon de 12 ans a été attaché à un poteau et brutalisé dans une école néerlandophone de Saint-Gilles. Harcelée " pour sa maigreur ", une ado de 14 ans a sauté du 4e étage de son collège à Woluwe-Saint-Lambert, en plein cours de maths. A l'ombre des projecteurs, un écolier flamand sur cinq est aujourd'hui victime de harcèlement. Un sur vingt subit cet enfer au quotidien. Pour contrer le phénomène, la Semaine flamande contre le harcèlement est organisée depuis plusieurs années. Grâce à une ribambelle d'actions et une campagne bien ficelée, les plus récentes éditions sont par...