Si vous pensez que, ces dernières semaines, les politiciens s'occupent de l'avenir de notre pays, vous vous trompez. Ils s'occupent surtout de leur avenir.

"Les pourparlers de formation du gouvernement doivent avoir lieu dès que possible", déclarent les informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) et Didier Reynders (MR). Il y une multitude de bonnes raisons à cela. Par exemple, le déficit budgétaire important. D'après la Banque nationale, si la politique reste inchangée, le déficit budgétaire structurel passera de 1,5% du produit intérieur brut (PIB) en 2019 à 2,3% du PIB, soit 11,1 milliards d'euros en 2021. Depuis des années, la Banque nationale insiste sur la nécessité d'atteindre un équilibre structurel, car on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens année après année en toute impunité. Afin d'éliminer le déficit, des mesures doivent être prises et des choix politiques doivent être faits. C'est à cela que sert un gouvernement.

