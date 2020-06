Le gouvernement flamand a décidé mardi de relever de 200 à 265 millions d'euros son fonds d'urgence pour faire face aux conséquences de la crise du coronavirus. Soixante-cinq millions d'euros iront au secteur culturel.

Ce fonds interviendra aussi pour compenser les pertes provoquées par la crise dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture, etc. Les villes et communes flamandes pourront y puiser 67 millions pour aider les associations sportives, culturelles et de jeunesse locales. Les fédérations sportives flamandes bénéficieront, elles, de 10 millions d'euros de soutien, tout comme le secteur des médias flamands.

