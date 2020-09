Le gouvernement flamand a réservé un montant de 4,3 milliards d'euros pour son plan de relance faisant suite à la crise du coronavirus, a annoncé lundi son ministre-président, Jan Jambon.

Ce plan, baptisé "Résilience flamande", devrait contribuer à renforcer la prospérité de la Région et le bien-être des Flamands après la crise du Covid-19.

C'est "le plan d'investissement le plus ambitieux qu'un gouvernement flamand ait jamais mis en place", a affirmé M. Jambon (N-VA) à l'ouverture de la session 2020-2021 du parlement flamand. Cette ouverture a traditionnellement lieu le quatrième lundi de septembre et s'accompagne de la "déclaration de septembre" du gouvernement.

