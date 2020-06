"La situation sanitaire n'impose pas de devoir renouveler les pouvoirs spéciaux", a indiqué Georges-Louis Bouchez (MR), vendredi à l'entrée du kern élargi qui se tient depuis 16h00 au Lambermont à Bruxelles. "Je peux déjà vous annoncer qu'on ne va pas les redemander", a clairement annoncé le président du parti de la Première ministre Sophie Wilmès.

Le "kern élargi", qui rassemble les principaux ministres du gouvernement fédéral et les présidents des dix partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux (sauf la N-VA, représentée par son chef de groupe à la Chambre), sont réunis depuis 16h00 au Lambermont à Bruxelles pour l'une des dernières réunions, voire la dernière sous cette configuration. Plusieurs mesures, notamment socio-économiques, devraient y être prises.

"Nous venons avec quelques mesures sociales importantes et qui permettent de continuer la transition nécessaire", a commenté le co-président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet. "Nous souhaitons mettre l'accent sur trois choses : des exonérations de cotisations sociales, la capacité de pouvoir augmenter la déductibilité pour les dons et, enfin, ne pas oublier la situation des personnes avec un handicap", a renchéri Maxime Prévot (cdH). "L'objectif est de compléter les mesures prises la semaine dernière, à la fois des mesures fiscales et sociales", a ajouté François De Smet (DéFI).

A l'entrée du Lambermont, l'ensemble des présidents de partis ont indiqué qu'une prolongation des pouvoirs spéciaux n'était pas à l'ordre du jour.

Pour Maxime Prévot, "les pouvoirs spéciaux peuvent être prolongés si leur utilité est toujours présente. Mais, manifestement, l'exercice du superkern tel qu'on le connaît est en train de progressivement toucher à sa fin." "Il n'y a pas de raisons de prolonger les pouvoirs spéciaux après le 26 juin", a estimé François de Smet. "Ce n'est pas nécessaire de renouveler les pouvoirs spéciaux", a affirmé Jean-Marc Nollet.

D'autres partis, dont le PS et la N-VA, avaient déjà annoncé qu'ils n'accorderaient pas une telle prolongation.

Les différents présidents de partis ont par contre plaidé pour la constitution d'un gouvernement disposant d'une majorité.

Les pouvoirs spéciaux octroyés pour trois mois au gouvernement Wilmès dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19) arrivent à leur terme ce 26 juin. Une éventuelle prolongation de trois mois avait été envisagée en mars dernier. Lorsque la période de pouvoirs spéciaux sera terminée, la Chambre devra valider les arrêtés royaux pris durant ces mois, sans quoi ceux-ci deviendront caducs.

