Le gouvernement fédéral a commencé mercredi un premier tour de consultations en vue d'élaborer un plan de relance après la crise du coronavirus.

Le gouvernement fédéral a reçu les représentants de diverses institutions, dont la Banque nationale, le Conseil central de l'Economie, le Bureau du Plan et le Conseil national du travail, et du monde académique spécialisé dans les matières socio-économiques.

Mme Wilmès (MR) avait annoncé lors de son discours de politique générale du 17 mars dernier - au début de la pandémie de coronavirus - que le gouvernement fédéral, avec la confiance de la Chambre des Représentants, "(devrait) aussi préparer, étape par étape, le redéploiement et la relance économiques une fois la crise derrière nous". Vendredi, l'équipe gouvernementale recevra, dans un premier temps, les représentants de grandes entreprises installées en Belgique pour, ensuite, dialoguer avec un panel d'acteurs de terrain et de citoyens, entrepreneurs, commerçants et indépendants.

Le gouvernement fédéral a reçu les représentants de diverses institutions, dont la Banque nationale, le Conseil central de l'Economie, le Bureau du Plan et le Conseil national du travail, et du monde académique spécialisé dans les matières socio-économiques.Mme Wilmès (MR) avait annoncé lors de son discours de politique générale du 17 mars dernier - au début de la pandémie de coronavirus - que le gouvernement fédéral, avec la confiance de la Chambre des Représentants, "(devrait) aussi préparer, étape par étape, le redéploiement et la relance économiques une fois la crise derrière nous". Vendredi, l'équipe gouvernementale recevra, dans un premier temps, les représentants de grandes entreprises installées en Belgique pour, ensuite, dialoguer avec un panel d'acteurs de terrain et de citoyens, entrepreneurs, commerçants et indépendants.