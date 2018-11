Le F-35 moins cher que prévu grâce à deux "cadeaux" des Etats-Unis

Selon lui, ce coût s'explique également par le fait que le F-35 Lightning II du groupe Lockheed Martin est construit à 250 exemplaires par an, contre 10 ou 15 pour les autres appareils, comme l'Eurofighter Typhoon européen ou le Rafale français.

475 millions de dollars

Mais les Etats-Unis ont aussi laissé tomber la partie des coûts de développement historiques que la Belgique, 13ème pays client du F-35, aurait dû payer en tant que pays non impliqué dans le programme de développement de l'avion, soit un "cadeau de 475 millions de dollars", a ajouté le colonel Van Pee.

Selon lui, les Etats-Unis ont "ont été poussés dans le dos par la compétition avec les Britanniques", qui proposaient le Typhoon comme successeur des F-16 vieillissants. "Ils ont aussi exonéré la Belgique jusque 2030 de leur partie des frais de développement futurs, soit 7,2 millions (de dollars) par an", a poursuivi l'officier, qui dirige la cellule "Air Combat Capability Program" (ACCaP) au sein de l'état-major de la Défense.

Une heure de vol plus chère

Le colonel Van Pee admet que l'heure de vol de F-35 coûte 30% plus cher que le F-16 en coûts d'exploitation. "Mais on va voler 30% d'heures en moins. Car on aura moins d'avions et on s'exercera davantage sur simulateur. Au total, là où il faut 222 millions d'euros pour les F-16 en coûts annuels d'exploitation, on va passer à 229 millions. Ce qui est beaucoup moins que ce qui avait prévu comme plafond dans la Vision stratégique (270 millions). On restera donc plus ou moins au même montant, même si l'heure de vol sur F-35 est effectivement plus chère", a-t-il souligné.