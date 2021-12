Les délais de deux mois pour Johnson &Johnson et des 4 mois après le vaccin Astra Zeneca resteraient quant à eux inchangés. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans ne devrait quant à elle pas être abordée ce mercredi soir.

Le délai entre la 2e et la 3e dose des vaccins ARNm Pfizer et Moderna pourrait être réduit de 6 à 4 mois. C'est en tout cas ce que préconise la Task Force Vaccination alors qu'une conférence interministérielle doit réunir ce mercredi soir, dès 21h30, les ministres de la Santé du fédéral et des entités fédérées.

Vu la situation, la task force recommande d'envoyer les invitations à la vaccination 4 mois après un schéma complet de primo-vaccination avec un vaccin Pfizer ou Moderna. Les délais de deux mois pour Johnson &Johnson et de 4 mois après le vaccin Astra Zeneca resteraient quant à eux inchangés, a-t-on appris mercredi soir.

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans, qui a également fait l'objet d'un avis du Conseil supérieur de la Santé", ne devrait quant à elle pas être abordée ce mercredi soir. A bonne source, cet avis serait très prudent en raison du manque de base scientifique évidente à ce stade pour encourager la vaccination, sauf pour les enfants les plus fragiles. La liberté de vacciner serait toutefois laissée aux parents et aux prestataires de soins.

Côté wallon, "on suivra les avis scientifiques" - celui de la task force vaccination mais aussi ceux du Conseil supérieur de la Santé et de l'EMA, l'agence européenne des médicaments, tous favorables à un raccourcissement des délais face à l'émergence du variant Omicron - tout en tenant compte des doses de vaccin disponibles, explique-t-on au cabinet de la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale.

