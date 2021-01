Le parquet de Bruxelles a requis mercredi la désignation d'un juge d'instruction afin de poursuivre l'enquête sur le décès du jeune I.B. (23), survenu samedi soir à la suite de son interpellation par la police, pour homicide involontaire, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles.

Le jeune homme est décédé à l'hôpital samedi soir vers 20h20, après avoir fait un malaise à son arrivée dans un commissariat de la police de Bruxelles-Nord. Le Comité P est descendu sur place. Une autopsie et une analyse toxicologique ont été demandées pour établir la cause de sa mort.

Des membres de la famille de la victime et leur avocat ont été reçus mercredi matin par le procureur du roi de Bruxelles pour répondre à leurs premières questions sur l'affaire. Cette rencontre visait également à "leur garantir que tous les moyens sont et seront mis en oeuvre pour faire la lumière sur ce qu'il s'est passé", a précisé le parquet de Bruxelles dans son communiqué. Une instruction judiciaire est en cours.

Des policiers de la zone de police Bruxelles-Nord ont procédé, samedi peu avant 19h00, au contrôle d'un groupe de personnes rassemblées place du Nord, près de la gare du Nord, en raison des mesures sanitaires. Selon Sudinfo, le jeune homme de 23 ans filmait l'intervention de police avec son smartphone quand des policiers ont voulu procéder à son contrôle. Il a alors pris la fuite. Cette information n'est pour l'instant pas précisée par le parquet de Bruxelles.

Selon ce dernier, le jeune I.B. a pris la fuite à pied et a été interpellé par la police après une poursuite. Il a été privé de sa liberté et a été emmené au commissariat pour y être entendu. Lors de son arrivée au commissariat, il a perdu connaissance. Les policiers présents ont fait appel aux services de secours. Une ambulance et un Smur (Service mobile d'Urgence et de Réanimation) ont été mobilisés sur place. I.B. a été emmené par les services de secours, avant de décéder à l'hôpital à 20h22.

Le parquet de Bruxelles a instauré un périmètre d'exclusion judiciaire et l'enquête a immédiatement été transmise au Comité P, la police des polices, qui est descendue sur place. Un médecin légiste a été désigné pour l'autopsie et la toxicologie. Le parquet a également demandé de saisir et d'analyser toutes les images de vidéo-surveillance, tant au commissariat que sur les lieux de l'interpellation.

