Le début de la fin pour Greenyard, l'empereur belge des fruits et légumes?

Il y a plus d'un an, Hein Deprez s'apprêtait à racheter Dole. Cela aurait été le plus gros rachat d'une entreprise étrangère par une entreprise belge et aurait fait de Greenyard l'AB InBev du secteur des fruits et légumes, dit De Standaard. Soit un géant du secteur regroupant 30.000 employés et un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros. Les grandes banques belges soutenaient l'opération et étaient prêtes à lever 1 milliard d'euros en financement malgré le fait que le groupe frôle depuis longtemps l'endettement.

...