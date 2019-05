"Le corps électoral, et donc la société flamande, est profondément et définitivement divisés"

Walter Pauli Walter Pauli est journaliste au Knack.

Bien que l'énorme succès du Vlaams Belang et la douloureuse leçon d'humilité infligée au SP.A et à Groen soient une invitation à voir ces élections comme une victoire de la droite et une défaite de la gauche, la réalité est plus nuancée. Les élections législatives n'ont pas rompu l'équilibre entre la gauche et la droite, mais brisé celui entre les partis. Il est parfois douloureux de se réveiller après une soirée d'élection. Analyse de Walter Pauli.

