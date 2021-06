Le corps du soldat Jürgen Conings, porté disparu depuis plusieurs semaines, a bien été retrouvé dans le Dilserbos, a appris dimanche l'agence Belga de bonne source, confirmant une information du journal Het Belang van Limburg et la chaîne de télévision régionale limbourgeoise TV Limburg.

Le bourgmestre de Maaseik Johan Tollenaere (Open Vld) aurait remarqué une forte odeur de cadavre en décomposition durant une randonnée en VTT et transmis les coordonnées aux autorités.

Le porte-parole de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder a, de son côté, indiqué à Belga que le médecin légiste était en route et qu'il n'y avait pas encore de confirmation officielle.

Âgé de 46 ans, Jürgen Conings avait été vu la dernière fois à son domicile le 17 mai. Le lendemain, il est apparu qu'il avait laissé une lettre d'adieu préoccupante, dans laquelle il proférait des menaces, et qu'il avait emporté des armes lourdes. Une chasse à l'homme a alors été lancée. Un juge d'instruction a été saisi pour tentative d'assassinat dans un contexte terroriste et infractions à la législation sur les armes dans un contexte terroriste.

