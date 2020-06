Lors de la conférence de presse, à 16h, la Première ministre Sophie Wilmès va confirmer la réouverture de l'Horeca, la relance du tourisme, l'élargissement des bulles sociales à dix...

La Premier ministre Sophie Wilmès (MR) annonce ce mercredi à 16h, lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil national de sécurité, une nouvelle phase dans le déconfinement progressif de la Belgique. Les conditions sanitaires restant favorables, elle confirmera l'ouverture du secteur Horeca, la relance du tourisme et l'élargissement des bulles sociales. David Clarinval, vice-Premier ministre MR, a confirmé que l'on inverserait désormais la logique: l'essentiel est autorisé, seules les exceptions sont interdites. Maggie De Block (Open VLD), ministre de la Santé, a confirmé à l'issue du Conseil que la bulle sociale serait élargie à dix personnes et que les cafés rouvriraient bien leurs portes, au même titre que les restaurants.

La Première ministre rappelle que la dernière fois que le Coneil national de sécurité s'est réuni, c'était le 13 mai. Et que les trois dernières semaines ont semblé des siècles. "Cette pause était nécessaire" dit-elle. Ce qui n'a pas empêche de prendre des décisiobns ponctuelles pour rendre des libertés. Il s'agit d'un processus évolutiof, dit-elle, et les connaissances scentifiques évoluent. "C'est pourquoi nous nous sommes adaptés. La décision récente de permettre à davantage d'élèves de rejoindre les écoles en est un exemple."

Les indicateurs sanitaires sont positifs, explique la Première ministre, meilleurs même qu'attendus. "Ce sont les résultats de nos efforts, souligne-t-elle en salutant le travail du personnel médical, de toux ceux qui ont maintenu l'Etat en fonctionnement et à tous ceux qui ont respecté les règles. "Nous pouvons faire un pas suppélémentaire."

La phase 3 du déconfinement début lundi 8 novembre. "Ce sont bien vos efforts qui permettent ce basculement. Vous vous en souvenez, nous avons commencé par tout interdire. Puis, tout était interdit, sauf... Dès le 8 juin, nous pourrons résonner au départ de nos libertés. Tout sera autorisé, sauf..."

