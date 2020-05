Ecoles, culture, mariages et enterrements, zoos, entraînements sportifs: une nouvelle phase de déconfinement est au menu. Suivez-le en direct

La Première ministre Sophie Wilmès a annoncé pour 13h30 la conférence de presse pour annoncer la nouvelle phase du plan de déconfinement en Belgique. Vous pouvez la suivre en direct ici.

La Première ministre entame: "Depuis le 4 mai, la vie quotidienne a pu un temps soit peur reprendre. Ce démarrage est progressif. Cette opération déconfinement appelle à la prudence." Sophie Wilmès rappelle la période difficile que nous avons traversée. "Dimanche, le silo a pu être élargi à quatre personnes. Après des semaines d'éloignement, nous en avions besoin pour maintenir notre détermination. Le maintien des distances ne nous a pas empêché de partager l'émotion de ces instants intimes.

Elle revient aussi sur la réouverture des commerces, le 11 mai, qui s'est globalement bien passée en dépit de files devant quelques commerces. "Dans ce cas-là, il est mieux de partir et de revenir, certainement en vue du week-end, rappelle-t-elle; Elle évoque le fait que l'on ne peut pas exclure uen deuxièe vague. "C'est pour cela que osu surveillons la situation jour après jour, que nous demandons de veiller aux mesures de distanciation et d'hygièe."

La phase 2 du plan de déconfinement est entamée à partir du 18 mai. Elle concerne la reprise partielle des écoles. Les maternelles restent fermées et le supérieur a présenté ces mesures. "Ce retour à lécole entraîne de l'excitation et de l'appréhension. Nous vpulons rassurer les parents, ces mesures sont prises après des conseils des experts." C'est d'ailleurs le cas dans de nombreux pays européens.

"Beaucoup de voix se sont fait entendre ces deriers jours au niveau de la culture. Le déconfinement y est plus complexe à appréhender, dite-elle, car elle met les gens ensemble, elle entraîne un brassage de monde. "Ce n'est pas parce que la complexité est réelle qu'il ne fautr pas la gérer." Sophie Wilmès insiste sur son importance et son poids économique. Les Communautés ont pris des mesures supplémentaires. Une réunion interministérielle a eu lieu mardi. Les musées et les bâtiments d'intérêt historiques pourront rouvrir à partir du 18 mai moyennant le respect des mesures, dont une billetterie en ligne. Un rapport sera finalisé d'ici fin de semaine pour la suite. des mesures de soutien sont prévues pour le secteur, dit la Première ministre.

Les métiers de contact comme les coiffeurs peuvent être rouvrir.

Les marchés de maximum cinquante échoppes peuvent être rouverts moyennant accord des autorités locales, plan de circulation et port du masque obligatoire.

Les parcs animaliers peuvent aussi rouvrir avec billetterie en ligne et plan de circulation. Les cafétarias et restaurants restent fermés.

Les entraînements sportifs réguliers peuvent reprendre moyennent respect des mesures de distanciation, présence d'un entraîneur et groupes de vingt personnes. Là aussi, les cafétaria restent fermées.

En ce qui concerne les mariages et enterrements, à partir du 18 mai, il sera possible d'accueilir trente personnes lors des cérémonies, mais les réceptions ne sont pas autorisées à l'issue de celles-ci.

La prochaine phase du déconfinement n'aura pas lieu avant le 8 juin.

Le plan précis sur le déconfinement sportif et culturel seraannoncé une fois qu'accord du groupe d'experts. Il en sera de même pour les restaurants, les terrasses et les cafés, les camps de l'été, les séjours touristiques.

Tout manifestation culturelle et sportive restera interdite jusqu'au 30 juin. Il n'y aura pas de retour à la normale pour cet été, insiste la Première ministre.

