Le gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées se retrouvent pour un nouveau Comité de concertation (Codeco). Voici ce qui est sur la table.

Un Codeco "technique"

Annoncé comme un Codeco "culture", il devrait davantage s'agir d'un Codeco "technique". Le but : opérationnaliser les décisions déjà prises. Pour le Premier ministre Alexander De Croo, cette réunion sera consacrée à définir les protocoles sanitaires. Il ne devrait pas y avoir d'annonces concernant de nouveaux assouplissements.

Les chiffres de l'épidémie sont déterminant pour le suivi des mesures. Selon La Libre, les chiffres du jour ont été communiqués au 16 et sont assez rassurants.

Aucun ministre n'a fait de commentaire avant la réunion. Une dizaine de manifestants étaient rassemblés dans le square du Petit Sablon situé juste en face.

Conditions de réouverture des terrasses

La première question abordée concernera les réouvertures prévues pour le 8 mai et singulièrement les terrasses des cafés et restaurants. Quelles heures d'ouvertures? Combien de personnes à table? Quelles règles de distanciation entre les tables? Combien de personnes ou de tables autorisées par terrasse?

Un rapport est sur la table du comité pour baliser tout cela. On y retrouve la définition d'une terrasse, c'est-à-dire un "lieu ouvert", ce qui exclut par exemple les tentes fermées, les vérandas ou encore les terrasses dans des galeries fermées (par exemple, dans les shoppings). Il est question aussi d'une distance à respecter entre les tables (1,5 mètre), un nombre de clients par table (6 maximum) et il y aurait aussi peut-être un nombre maximum de personnes en fonction de l'endroit où se trouve la terrasse. Un établissement dans un endroit extrêmement touristique en ville n'aura pas les mêmes dispositions qu'un café qui se situe dans un village ou à la campagne, où il y aurait plus de places.

Enfin, l'heure de fermeture restera l'objet d'une discussion serrée. Le secteur s'était étranglé en entendant certains experts parler de... 19h en début de semaine. Ce ne sera pas le cas. Trois possibilités sont sur la table: 20h, 21h30 ou 23h. Le MR a clairement laissé entendre que 23h serait le plus adéquat et Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral, soulignait même que "20h, c'est tôt, cela ne me paraît pas aberrant qu'elles ferment à minuit".

Le Comité de concertation déconseillera enfin fermement aux "rebelles" de rouvrir leurs établissements dès le 1er mai, en les menaçant de ne pas recevoir le double droit passerelle.

Secteur culturel

A cette date, le "plan plein air" doit également entrer en vigueur. Pour la culture et l'événementiel, la jauge sera portée à 50 personnes en extérieur, selon la décision prise lors du précédent Codeco.

Mais le secteur culturel a entretemps déposé sur la table du gouvernement fédéral et du commissaire corona un plan progressif de déconfinement tenant compte de l'évolution de la situation sanitaire du pays. Ce plan propose notamment d'autoriser à compter du 8 mai des événements rassemblant 200 personnes en extérieur, et 100 personnes en intérieur. Il a reçu le soutien des ministres de la Culture Jan Jambon (communauté flamande) et Bénédicte Linard (Fédération Wallonie-Bruxelles).

Ce point risque dès lors de faire débat, le gouvernement flamand ayant annoncé jeudi qu'il défendra le projet du secteur culturel. . Il est toutefois peu probable que ce plan soit accepté, à ce stade: le Premier ministre, Alexander De Croo, et le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), souhaitent une approche davantage prudente. Dans le même temps, plusieurs lieux ont annoncé jeudi leur réouverture dès le 30 avril dans le cadre de l'action intitulée "Still Standing for Culture"

Evènements-tests

Le Codeco doit également valider le cadre défini mercredi par la conférence interministérielle (CIM) Santé concernant l'organisation en mai et juin prochains d'une trentaine d'événements-tests en Belgique dans les secteurs culturel, sportif et de la jeunesse.

Protocoles pour juin

Vendredi, le comité de concertation devra également définir les protocoles pour les futurs assouplissements attendus dans le courant du mois de juin. La date précise de leur entrée en vigueur dépendra de l'avancement de la campagne de vaccination et de l'occupation des lits de soins intensifs (sous la barre des 500), comme l'a décidé le précédent Codeco.

Les protocoles à définir concerneront la culture, le sport, l'événementiel ou encore les camps d'été.

