De nouvelles directives plus strictes et contraignantes ont été adoptées par le Collège des cours et tribunaux ce mardi. Des mesures drastiques mais nécessaire pour ralentir la propagation du coronvirus.

Le Collège des Cours et Tribunaux a publié mardi matin de nouvelles lignes directrices plus strictes pour les tribunaux de notre pays. Ces directives sont contraignantes et doivent être appliquées par les différents tribunaux, même si elles sont en contradiction avec ce que les tribunaux eux-mêmes ont décidé.

"Des mesures drastiques sont nécessaires pour ralentir la propagation du coronavirus Covid-19", déclare la présidente Fabienne Bayard. Les contacts interpersonnels doivent être évités autant que possible, estime le Collège, et par conséquent seuls les cas urgents peuvent être traités, et pour les affaires civiles, les dossiers peuvent être examinés par écrit.

Le service de griefs doivent fournir un service minimum mais leur accès est limité. La communication doit se faire par courrier, par téléphone ou par la poste. Les avocats et les parties doivent déposer leurs conclusions et documents par dépôt électronique gratuit.

Nouveaux cas après le 19 avril

"Les nouveaux cas ne seront introduits qu'après le 19 avril, à l'exception des cas urgents", poursuit la présidente. "Les cas déjà établis seront reportés après le 19 avril, à l'exception des cas urgents et de ceux qui peuvent être pris en considération par écrit.

Dans les cas déjà tranchés, la procédure orale est remplacée par une procédure écrite si toutes les parties en conviennent". Les transferts de détenus doivent être limités autant que possible et les avocats doivent être expressément invités à représenter leurs clients détenus.

Les jugements dans les affaires pénales peuvent être reportés à la semaine du 20 avril ou plus tard, sauf s'il y a des détenus ou si le verdict est urgent. Les avocats peuvent toujours représenter leurs clients, même s'ils doivent être présents en personne. "Si la présence en personne d'une partie est jugée nécessaire, l'affaire doit être reportée à une date postérieure au 19 avril, sauf si l'urgence ou des circonstances particulières exigent un traitement immédiat", semble-t-il encore. "Une flexibilité maximale est demandée dans l'évaluation des demandes de report".

