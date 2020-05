"Nous comptons sur la responsabilité de chacun lorsqu'il s'agira de faire des déplacements dans le cadre d'une activité sportive en plein air. Vous pouvez vous rendre en voiture au club de golf ou de tennis dont vous êtes membre dans votre commune ou à proximité de votre domicile", explique Yves Stevens, porte-parole du Centre de crise.

Les "déplacements limités" pour la pratique du sports ou des loisirs autorisés seront possibles lors de la nouvelle phase de déconfinement. Le Centre de crise rappelle cependant que les excursions sont toujours interdites. Son porte-parole appelle chacun à être responsable lors de ces déplacements et à continuer à respecter les mesures mises en place.

"En respectant les règles comme nous l'avons fait ces dernières semaines, nous avons pu limiter les dégâts. Les chiffres sont encourageants ces derniers jours. Il faut que cela reste ainsi. Le virus est toujours présent. Il faut absolument éviter une nouvelle flambée. Et vous le faites en faisant preuve de bon sens et en continuant à prendre vos responsabilités et à respecter les règles", souligne Yves Stevens.

Belga

