Le CD&V veut une politique de retour plus efficace et un audit de l'Office des étrangers

Le CD&V, par la voix du député fédéral Franky Demon, se dit dimanche partisan d'une politique d'asile et migration ferme mais juste. Le député chrétien-démocrate flamand demande une politique de retour plus efficace, un audite externe de l'Office des étrangers et des conditions plus strictes en matière de regroupement familial.

Franky Demon. © Belga