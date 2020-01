Le CD&V tient toujours à une coalition avec la N-VA à l'échelon fédéral, a rappelé vendredi le vice-Premier ministre CD&V, Koen Geens, devant les caméras de télévision lors de son arrivée au 16 rue de la Loi.

"Cela continue à jouir de la préférence de mon parti: avoir une large majorité en Flandre qui soutient la coalition", a-t-il souligné.

"Je l'ai dit en son temps et répété, et je ne suis pas quelqu'un qui change si facilement d'avis", a-t-il souligné.

Dans l'après-midi, les informateurs royaux Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) recevront séparément les présidents de la N-VA et du PS.

Sans la N-VA, les partis flamands ne pourraient disposer d'une majorité à la Chambre puisque le Vlaams Belang en est de toute façon exclu.

