Le CD&V et l'Open Vld doivent expliquer clairement pourquoi ils ne voudraient pas gouverner la Flandre sur la base d'un programme également soutenu par le Vlaams Belang, a déclaré mercredi Peter De Roover, chef de groupe N-VA à la Chambre, lors de l'émission "De Ochtend" (Radio 1). "Je pense que l'opinion publique a le droit de savoir pourquoi ils refusent certaines formules", a-t-il ajouté.

Depuis plusieurs semaines, le président de la N-VA Bart De Wever sonde le terrain politique afin de former un nouveau gouvernement flamand. Le président des nationalistes a déjà organisé trois tours de table avec le Vlaams Belang. Cependant, la N-VA et le parti d'extrême droite n'ont pas de majorité. Un troisième parti est donc nécessaire pour former une coalition mais le CD&V ainsi que l'Open Vld refusent de gouverner avec le Vlaams Belang.

Selon Peter De Roover, chaque parti doit préciser clairement ses intentions en termes de majorités et de programme. Sa formation politique a également un certain nombre "d'attentes et de lignes rouges", a-t-il poursuivi. Les partis ne peuvent pas rejeter un éventuel programme gouvernemental simplement parce que le Vlaams Belang le soutient, d'après la N-VA.

La députée Barbara Pas, négociatrice pour le Vlaams Belang, a par ailleurs indiqué à "De Ochtend" que des discussions sur le fond avaient déjà eu lieu avec le formateur Bart De Wever. "Il y a des mesures sur la table. Je suis très curieuse de savoir quelle sera la réaction des autres partis, car je pense qu'il n'y a pas grand-chose à y objecter."