Le cardinal Jozef De Kesel est remplacé temporairement à la tête de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles et comme président de la Conférence des évêques de Belgique pour des raisons de santé. Il ne s'agit pas d'une infection au coronavirus.

"Le cardinal Jozef De Kesel souffre actuellement de problèmes de santé. À la suite du traitement médical proposé et qui vient d'être entrepris, le cardinal ne sera pas en mesure de poursuivre l'exercice de ses fonctions pendant quelques semaines", explique le communiqué.

Il sera dès lors remplacé pour la durée du traitement. La Conférence des évêques est temporairement dirigée par le Conseil permanent de la Conférence, composé de Mgr Guy Harpigny, de Mgr Johan Bonny et du Secrétaire général Mgr Herman Cosijns. La direction de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles est temporairement confiée aux trois évêques auxiliaires, Monseigneurs Jean-Luc Hudsyn, Jean Kockerols et Koen Vanhoutte ainsi qu'au vicaire général, le chanoine Etienne Van Billoen.

"Le cardinal De Kesel a débuté son traitement médical avec confiance", conclut le communiqué.

