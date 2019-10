Le camion où ont été découverts 39 corps près de Londres est arrivé dans la nuit de mardi à mercredi au Royaume-Uni par le port de Purfleet sur la Tamise en provenance de Zeebruges en Belgique, a indiqué la police britannique.

"Nous pensons maintenant que le camion a voyagé de Zeebruges vers Purfleet", où il est arrivé vers 00H30 (23H30 GMT), a indiqué dans un communiqué la police de l'Essex, qui avait auparavant dit que le véhicule était entré dans le pays via le port de Holyhead, sur la côte ouest, qui dessert Dublin.

Le parquet fédéral ouvre une enquête

Le parquet fédéral a ouvert une enquête après la découverte dans l'Essex en Angleterre d'un camion contenant 39 corps. Le convoi serait passé par la Belgique, a indiqué le parquet fédéral mercredi, confirmant une information du journal Le Soir.

Les premiers éléments de l'enquête font état d'un conteneur qui serait arrivé par la Belgique et placé sur un bateau à Zeebrugge, a précisé un porte-parole du parquet fédéral. On ignore combien de temps le conteneur est resté en Belgique et son parcours précis. La cause exacte du décès des victimes et le moment de la mort sont aussi inconnus.

Selon l'AFP, le camion venait de Bulgarie.