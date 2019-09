La pension de retraite du salarié correspond à un pourcentage du salaire moyen sur toute sa carrière. Dans le cas d'une carrière complète de 45 ans, ce pourcentage correspond à 60 % ou 75 %, suivant sa situation familiale. Si la carrière est inférieure à 45 ans, la pension sera réduite proportionnellement.

2.1 Le calcul de votre pension en cinq étapes

De manière générale, plus votre carrière est longue et plus votre salaire par année de carrière est élevé, plus le montant de votre pension sera élevé également. Cette règle générale est quelque peu atténuée par le fait que pour le calcul de votre pension, vos revenus sont plafonnés chaque année. Ce calcul peut être résumé en une série d'étapes.

...