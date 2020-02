Le bourgmestre d'Alost, Christoph D'Haese (N-VA), s'oppose catégoriquement à l'appel du ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, à interdire le carnaval d'Alost. "Il ne semble pas comprendre les fondements d'une société libre", réagit-il. "Ce n'est pas à un ministre étranger de décider de ce qui devrait être autorisé ou non à Alost", déclare M. D'Haese. "Je déciderai de cela moi-même."

Le bourgmestre d'Alost estime que l'appel d'Israel Katz "dépasse l'entendement" et répète que le carnaval d'Alost n'est pas un défilé antisémite. "Il n'y a pas de place pour le racisme mais il y en a pour la moquerie et l'humour." L'appel à l'interdiction du carnaval d'Alost est donc "disproportionné", selon lui. Le bourgmestre estime par ailleurs que, malgré la controverse et les sensibilités au sein de la communauté juive, les habitants d'Alost ont le droit de faire usage de caricatures juives pendant le défilé.

"La censure partielle, ça n'existe pas", affirme M. D'Haese qui voit dans le débat une pente glissante vers une censure plus sérieuse. "Je ne suis ni un maître ni un bourgmestre de la censure. Et je ne le deviendrai jamais", insiste-t-il. M. D'Haese considère encore qu'il y a une grande différence entre ce que les gens peuvent penser et les revendications qui sont faites actuellement. En tant que député fédéral, il espère "que le sens de l'autodérision" reviendra.

Le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin (MR) et le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) n'ont pas souhaité réagir aux propos tenus par M. Katz. Néanmoins, lors d'une visite de l'ancien camp d'extermination d'Auschwitz le mois dernier, Jan Jambon avait déclaré que les fêtards du carnaval d'Alost n'auraient pas dû afficher des caricatures juives, compte tenu du vécu de la population juive. Le ministre-président campe sur ses positions, a déclaré son porte-parole jeudi.

Bart Somers appelle le bourgmestre D'Haese à modérer les carnavaliers

Le ministre flamand des Affaires intérieures et de l'Egalité des chances, Bart Somers, s'est refusé pour sa part jeudi à interdire les caricatures visant la communauté juive durant le carnaval d'Alost (Flandre orientale) qui débute dimanche après avoir été retiré l'an dernier de la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco.

M. Somers (Open Vld) a toutefois appelé, selon la chaîne de télévision publique VRT, le bourgmestre d'Alost, Christoph D'Haese (N-VA), à convaincre les participants au carnaval "qu'il existe des choses avec lesquelles on ne rit pas". Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a appelé jeudi la Belgique "à condamner et à interdire" ce carnaval, qu'il a qualifié de "manifestation antisémite". L'ambassadeur d'Israël à Bruxelles, Emmanuel Nahshon, a pour sa part affirmé à l'AFP qu'il serait "inacceptable" qu'il y ait un nouvel incident comme en 2019, quand un char caricaturant des juifs orthodoxes aux nez crochus, assis sur des sacs d'or, avait suscité une vaste polémique.

M. Somers a exclu jeudi une interdiction de toute forme de caricatures en affirmant que "nous vivons dans une société qui estime très important le droit à la liberté d'expression". Mais le ministre libéral a souligné que les autorités locales - et en particulier le bourgmestre - "devraient faire davantage d'efforts pour engager un dialogue avec les carnavaliers et essayer de les convaincre que l'on ne fait pas cela moralement et éthiquement".

