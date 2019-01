Le bon élève flamand pris d'un malaise

Souffrir d'un coup de mou sur un banc d'école, cela arrive même aux meilleurs. L'enseignement flamand trahit quelques signes de faiblesse et ses forces vives ne cachent plus leurs états d'âme. L'élève modèle de la classe belge, toujours mieux coté que son voisin francophone dans les classements internationaux, semble traverser une mauvaise passe. Il ne se passe plus une semaine sans que ses performances inspirent au nord du pays, au mieux des interrogations, au pire de vives inquiétudes.

...