Le bluff du PTB, c'est "Red is the New Green"

En campagne plus que jamais, les partis accommodent la réalité à leur propre sauce. Le Vif/L'Express n'est pas tout à fait d'accord. Voici pourquoi.

C'est une jolie brochure, pleine de couleurs et de colère. Stop au moteur bleu-vert, montez à bord de la locomotive rouge-verte. Elle fait 28 pages et fait alterner les gentils (Greta Thunberg, les étudiants et les élèves, le PTB, les jeunes manifestants souriants dans le train rouge) et les méchants (les multinationales, les riches Occidentaux, la droite, le type en limousine bleue qui fume le cigare en couverture), construisant un récit politique autour des manifestations pour le climat. Ce récit colle à la lutte des classes, moteur rouge de ce PTB rouge-vert, et la brochure s...