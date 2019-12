La consommation individuelle effective en Belgique, un indicateur du niveau de bien-être matériel des ménages, est l'une des plus élevées d'Europe, selon les chiffres publiés vendredi par Eurostat.

Cet indice dans notre pays se situe 13% au-dessus de la moyenne européenne. La position de la Belgique est stable ces dernières années.

En 2018, seuls le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche et le Danemark devançaient la Belgique qui partage la cinquième place avec les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Le Grand-Duché fait d'ailleurs cavalier seul avec ses 34% de plus que la moyenne européenne.

Quatorze pays de l'Union européenne font moins que la moyenne continentale. La Bulgarie ferme la marche, arrivant à 56% du standard européen.

