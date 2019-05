Le Belge minimise l'espérance de vie après la pension

Six Belges sur dix pensent que l'espérance de vie après la pension est inférieure à 15 ans. Toutefois, le Belge part actuellement à la retraite à 60 ans et l'espérance de vie s'établit à 81 ans, souligne CBC Banque & Assurance dans son troisième Observatoire consacré aux Belges et leur pension. La matière reste encore largement méconnue, constatent les auteurs du sondage présenté mardi.