La Wallonie souhaite une taxation du kérosène des avions et la relance des trains de nuit

La Wallonie défendra au niveau européen la mise en place d'une taxation du kérosène, la relance des trains de nuit et, plus globalement, le développement du réseau ferroviaire européen, est-il indiqué dans la déclaration de politique régionale de la coalition PS-MR-Ecolo. Le nouvel exécutif souhaite par ailleurs faire de Liège et de Charleroi des aéroports zéro carbone au niveau de l'infrastructure à l'horizon 2030.