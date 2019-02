La Ville de Namur va organiser un "World café" pour le climat avec les écoles namuroises

Comme le veut le concept américain du "World café", l'idée est d'établir un processus de conversation structuré destiné à favoriser l'intelligence collective. "Nous allons envoyer un courrier la semaine prochaine aux 24 écoles secondaires de l'entité afin de leur proposer d'adhérer à ce processus participatif", a expliqué Charlotte Mouget. "Chacune pourra ensuite désigner quatre élèves qui les représenteront." "Le jour de la conférence, nous rappellerons d'abord les accomplissements et projets de la Ville en faveur du climat. Ensuite, nous ferons des tables rondes thématiques pendant environ deux heures", a-t-elle ajouté. "L'échange se terminera alors par une séance plénière, afin de définir les priorités."

La date envisagée est le 28 mars. Le collège communal fixera dans la foulée les thématiques à approfondir en fonction de leur faisabilité, en vue d'autres matinées de réflexion commune. "Je pense que c'est la meilleure manière d'avancer ensemble, avec des projets réalistes à l'échelle communale", a encore souligné l'échevine de la Transition écologique. Le processus de co-construction d'un "plan climat" a été initié le 24 janvier, lorsque des écoliers namurois qui marchaient pour le climat ont été reçus par le collège communal. Outre Charlotte Mouget, il impliquera notamment les échevines Charlotte Deborsu (Cadre de vie et Population) et Stéphanie Scailquin (Urbanisme et Emploi). La Première échevine, Patricia Grandchamps (Education et Participation), y tiendra aussi un rôle central.