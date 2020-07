La Ville de Charleroi prend des mesures supplémentaires concernant le port du masque

Le port du masque sera obligatoire à partir de samedi dans tout le centre-ville de Charleroi, au sein des zonings commerciaux et sur leurs parkings, lors de tout rassemblement de plus de 15 personnes ainsi que sur toutes les aires et plaines de jeux, annonce jeudi la Ville dans un communiqué.