La vie de bohème en Californie (En images)

Seize années et quelques milliers de kilomètres les séparent. Lors d'un séjour de six semaines, le photographe belge Matthieu Marre a rejoint son jeune frère parti vivre une vie de bohème aux Etats-Unis. Un frère qu'il retrouve dans toute l'impétuosité de sa jeunesse. De cette rencontre sur les bords du Pacifique, en Californie, il nous rapporte ces images, reflets d'un voyage introspectif, aux confins de l'intime, quête personnelle et fraternelle de deux êtres, si proches, si loin.

Par Matthieu Marre/Hans Lucas.