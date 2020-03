La Région bruxelloise a décidé de prolonger de trois mois la période de validité des titres-services, a annoncé lundi le ministre bruxellois de l'Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI).

Selon le ministre, le secteur des titres-services est fortement impacté par la crise sanitaire du coronavirus. Les prestations des aide-ménagères sont annulées tantôt par les clients, tantôt par les employeurs. Les utilisateurs se retrouvent donc avec des titres-services non-utilisés et dont la validité pourrait arriver à échéance.

C'est pourquoi, afin de permettre aux Bruxellois d'utiliser les chèques achetés, la date de validité des titres-services est prolongée de trois mois, passant ainsi de six à neuf mois de validité.

"Nous prolongeons la date de validité de tous les titres-services en vigueur aujourd'hui de trois mois. Ce système permet d'éviter que les utilisateurs ne se retrouvent avec des titres-services à écouler rapidement après la crise. Il permettra aussi au secteur de reprendre le plus vite possible une activité économique normale", a commenté Bernard Clerfayt.

On compte en Région bruxelloise près de 110.000 utilisateurs de titres-services.

En 2019, 16.604.324 titres-services ont été achetés et 16.474.625 ont été utilisés.

