La très faible transparence des Provinces

Logique : après les villes wallonnes (Le Vif/L'Express du 4 octobre), nous avons, avec le collectif Transparencia, interrogé les cinq collèges provinciaux wallons sur la composition de leurs cabinets. Toujours avec les mêmes questions sur l'identité des collaborateurs employés, leur titre et attribution, leur modalité et date d'engagement, leur rémunération, le volume de leur travail (temps plein, mi-temps...) et les mandats dérivés attribués. Les demandes ont été envoyées, via le site Transparencia, le 22 juin dernier.

...