Des vents moyens de neuf Beaufort ont été mesurés, dimanche matin, au-dessus de la mer du Nord, au large des côtes belges. La tempête Dennis frappe donc à présent la Belgique, indique le météorologue David Dehenauw de l'IRM (Institut royal météorologique de Belgique).

Le numéro 1722 pour les interventions de pompiers non urgentes est activé Le SPF Intérieur a annoncé samedi soir l'activation temporaire du numéro 1722, en raison d'un avertissement de l'Institut royal météorologique (IRM). Des rafales de vent de 70 à 90 km/h sont prévues dimanche sur tout le pays. Localement, des pointes proches de 100 km/h ne sont pas exclues.

Il faut que les vents atteignent neuf Beaufort pour que l'on puisse parler officiellement de tempête.

Dennis est déjà la deuxième tempête cette année, après Ciara qui a balayé notre pays le week-end dernier et qui aura nécessité de nombreuses interventions des pompiers.

Déjà plus d'une centaine d'appels aux pompiers dans le Brabant wallon

Les pompiers brabançons ont déjà enregistré plus d'une centaine d'appels, dimanche matin, depuis l'arrivée de la tempête Dennis, a-t-on appris auprès de la centrale nivelloise de la zone de secours.

Les pompiers de l'ensemble du Brabant wallon sont mobilisés depuis dimanche vers 8h00 en raison de fortes rafales qui soufflent sur la province. "Nous avons déjà été sollicités pour effectuer entre 100 et 200 missions", précisait peu avant 11h00 un dispatcheur de la zone brabançonne. Des arbres ou branchages encombrant les voiries ainsi que des tuiles et objets divers envolés constituent les principales interventions. La région de Wavre est particulièrement impactée. Dans l'est brabançon et à Nivelles, le nombre de demandes est plus réduit. "Les postes de Tubize et Braine-l'Alleud sont pour l'instant moins sollicités", conclut-on à la centrale de la zone de secours.

Une dizaine d'interventions dans la région de Dinant/Philippeville

Les pompiers de la zone Dinaphi sont intervenus à une dizaine de reprises sur l'ensemble de la zone Dinaphi (Dinant-Philippeville), dimanche, dans le cadre la tempête Dennis, a indiqué Marc Léonard, le directeur opérationnel de la zone Dinaphi.

Les interventions concernent principalement des branches d'arbre à évacuer. "On ne parle même pas d'arbres qui menacent de tomber. C'est très calme. On a eu deux interventions sur Beauraing, dont une pour des câbles mais qui datait en fait de la tempête Ciara et quelques autres sur Rochefort, Dinant et Philippeville. Pour la tempête Ciara, on avait prévu des hommes supplémentaires dans un peu toutes les casernes. Ce n'est pas le cas ici", précise Marc Léonard.

