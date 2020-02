La forte tempête hivernale Ciara précipitait de fortes pluies sur les îles britanniques dimanche matin, faisant route vers le nord de l'Europe et laissant quelques dégâts derrière elle.

En Écosse, trois personnes ont été blessées lors de l'effondrement du toit d'un pub à cause de la tempête, selon l'agence de presse PA. Ciara devrait être le plus fort phénomène météorologique de ce genre à frapper le pays depuis 2013, avec des rafales allant jusqu'à 130 km/h. Le Met Office, le service national britannique de météorologie, a mis en garde contre un risque d'inondations, de débris volants ainsi que de fortes vagues dans les régions côtières. Plusieurs services de ferry ont été annulés.

En Allemagne, la tempête, qui y porte le nom de Sabine, devrait atteindre le nord et le centre du pays durant la journée de dimanche, avant d'en faire de même sur le sud du pays tôt lundi matin. La Deutsche Bahn, la compagnie ferroviaire du pays, a déclaré qu'elle se préparait à des perturbations de la circulation des trains, notamment à cause d'arbres tombés sur les voies. Les aéroports dans les villes de Francfort et de Berlin s'attendent également à ce que la tempête affecte leurs opérations.

Ciara devrait frapper la Belgique à 10h00 dimanche et affecter l'ensemble du pays pendant environ 24 heures. Les rafales devraient atteindre des vitesses allant jusqu'à 130 km/h. Aux Pays-Bas, le service météorologique a exhorté les conducteurs à laisser leur caravane à domicile, tandis que la fédération de football a annulé tous les matchs prévus dimanche. Par mesure de précaution, KLM a annulé des dizaines de vols européens depuis et vers l'aéroport d'Amsterdam Schipol, dont un vers Bruxelles.

A Brussels Airport, de nombreux vols ont été annulé.

La météo des prochaines heures

Les légères précipitations prévues durant la journée de dimanche deviendront plus intenses en soirée et durant la nuit. Il fera tempétueux avec de la pluie et des rafales qui pourront atteindre 100 à 110 km/h l'après-midi et 130 km/h en soirée et la nuit suivante. Le risque de dégâts est donc important sur l'ensemble du pays, martèle l'Institut royal météorologique dans ses prévisions. La semaine prochaine, il fera encore variable et venteux avec des averses, hivernales en Haute Ardenne. Lundi, les rafales approcheront encore 90 à 100 km/h, mais diminueront progressivement les jours suivants.

Dimanche, le temps sera très nuageux avec des périodes de pluie ou de bruine et deviendra particulièrement venteux. Le vent sera d'abord assez fort à fort de sud-sud-ouest avec des rafales qui atteindront 80 à 90 km/h. L'après-midi, le vent de sud-ouest deviendra généralement très fort avec progressivement des rafales de 90 à 110 km/h, ce qui pourra conduire à des dégâts. Il fera toujours doux avec des maxima de 8 à 13 degrés.

Ce soir et cette nuit, un front froid actif traversera le pays du littoral vers l'Ardenne, à l'origine de fortes rafales de vent. Le temps sera souvent très nuageux avec de la pluie ou des averses intenses et même un risque d'orage. Le vent s'orientera au sud-ouest ou à l'ouest-sud-ouest et sera généralement très fort dans l'intérieur des terres et tempétueux à la mer.

Les rafales pourront atteindre 100 à 130 km/h, voire localement plus. Le risque de dégâts est donc important. Les minima se situeront entre 3 et 8 degrés. Lundi, le temps deviendra variable et perturbé avec des averses, mais aussi quelques éclaircies. En Ardenne, ces averses pourront être accompagnées de grésil ou de neige fondante. Les maxima seront compris entre 3 et 9 degrés. Le vent sera encore soutenu avec de fortes rafales pouvant atteindre 90 voire localement 100 km/h.

