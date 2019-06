La SNCB adaptera dès ce samedi, comme chaque été, son offre de trains. Chaque jour, des dizaines de trains supplémentaires seront ainsi mis en service pour rejoindre la côte et d'autres destinations touristiques. Des tarifs avantageux seront également proposés tandis que le nombre de trains sera réduit aux heures de pointe, indique l'entreprise ferroviaire vendredi dans un communiqué.

Du samedi 29 juin au dimanche 1er septembre, tant en semaine que le week-end, des trains supplémentaires rouleront au départ et à destination des stations balnéaires les plus populaires (Ostende, Knokke, Blankenberge, La Panne). Au total, 30 trains supplémentaires circuleront chaque jour de la semaine. Les week-ends et jours fériés, ils seront au nombre de 32 et, si le soleil est de la partie, six trains supplémentaires pourront encore renforcer cette offre, tant en semaine que le week-end, précise la SNCB.

Des trains supplémentaires pourront par ailleurs être mis en circulation en temps réel en cas d'afflux important de voyageurs, précise la SNCB qui gardera du personnel et des trains en stand-by "pour pouvoir réagir le plus rapidement possible".

L'offre de transport a également été renforcée vers d'autres destinations touristiques comme l'Ardenne, Walibi et Pairi Daiza. En semaine, 13 trains supplémentaires circuleront ainsi au départ et à destination des gares de Bierges-Walibi et de Houyet, point de départ pour la descente de la Lesse. Durant le week-end, 29 trains supplémentaires seront mis en service au départ et à destination de Bierges-Walibi, de Houyet et de Cambron-Casteau (Pairi Daiza).

"Pour aller de pair avec son offre de trains supplémentaires, la SNCB proposera également des tarifs avantageux cet été", précise le communiqué. Le billet GO Unlimited pour les jeunes de moins de 26 ans sera à nouveau disponible cet été tandis que les amateurs de musique auront la possibilités de profiter d'un tarif avantageux pour une série de festivals.