La SNCB et bpost adaptent légèrement leurs horaires pendant les fêtes

Du samedi 22 décembre au samedi 5 janvier, certains trains P ne circuleront pas. Les 24 et 31 décembre, le parcours de plusieurs trains S, IC et P sera adapté tandis que les mardis 25 décembre et 1er janvier, les trains circuleront selon l'horaire du dimanche. Pour plus de détails: www.belgianrail.be. Du côté de bpost, les lettres et colis ne seront pas distribués les 25 décembre et 1er janvier mais bien les 24 et 31 décembre, explique une porte-parole. Les guichets seront fermés le 31 décembre toute la journée ainsi que le 24 après 16h00.